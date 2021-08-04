Российские «пляжники» Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады-2020

В четвертьфинале они обыграли немецкий дуэт Юлиус Толе / Клеменс Виклер со счётом 2:0 (21:16, 21:19).

За выход в финал россияне поспорят с победителями матча Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия). Полуфиналы пройдут завтра, 5 августа.