Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде
Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.
Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И, конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», — говорится в сообщении.
Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд. Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место, набрав 195,9079 балла, вторыми стали китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), третьими — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).