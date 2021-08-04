Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием. И, конечно, вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания», — говорится в сообщении.