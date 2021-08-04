Пляжники Красильников и Стояновский встретятся с катарцами в полуфинале Олимпиады в Токио
Пляжники Шериф Юнусс и Ахмед Тиян из Катара вышли в полуфинал Олимпиады в Токио.
Пляжники Шериф Юнусс и Ахмед Тиян из Катара вышли в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале они обыграли Паоло Николаи и Даниеле Лупо из Италии в двух сетах.
В полуфинале соперниками спортсменов из Катара станут российские пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые в четвертьфинале обыграли немцев (2:0).
Встречи состоятся 5 августа.