Олимпийский чемпион Евлоев ответил армянскому борцу Алексаняну на критику

Алексанян ранее заявил, что для того, чтобы побеждать на Олимпиаде, «нужно быть россиянином». Также он добавил, что недоволен работой судей.

«Он три года подряд мне проигрывает на всех соревнованиях, где мы участвовали. Надо в первую очередь в себе разобраться. Не знаю, почему он так сказал. А так, мы общаемся нормально, он хороший парень», — сказал Евлоев.