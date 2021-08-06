Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать

«Мы следим за тем, как когда-то у нас было по 20 медалей на Олимпийских играх и как медленно мы скатываемся. Сейчас у нас только две медали. Да, возможно, будет ещё несколько. Возможно, не будет. Этого никто не знает. Но мы понимаем уровень, на который скатились в последние 16 лет.