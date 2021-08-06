Вся Норвегия мечтала о реванше 5 лет, но русские гандболистки снова в финале! Седойкиной — памятник, прямо сейчас

Россия vs Норвегия — классика мирового гандбола. История противостояния насчитывает огромное количество красивых матчей, но сегодня все вспоминали только один — тот, который прошел в 2016-м в Рио. Тогда скандинавки считались главными фаворитами Игр, однако в овертайме полуфинала были остановлены нашей командой.

В Токио сюжет повторился — Россия и Норвегия вновь встретились в полуфинале. Норвежки дали огромное количество интервью о том, как они жаждут реванша, вот только его придется отложить минимум до Парижа.

Право на первую атаку получили скандинавки, однако забить не смогли — наши отзащищались и довели мяч до Анны Вяхиревой, которая классным броском в девятку открыла счет. Анна тут же могла увеличить преимущество, но ее выход один на один завершился сейвом Катрин Лунде. Вообще, на первых минутах Лунде действовала очень здорово, остановив несколько наших бросков подряд. Правда, ближе к концу тайма ее процент стал проседать, что в итоге и стоило норвежкам первой половины.

Обе команды держали жесткую оборону — на 13-й минуте игру досрочно за удар по лицу пришлось завершить Анне Сень. Соперницы же обошлись без прямых удалений, хотя фолили чаще. После проигранного дебюта норвежки сравнялись и долгое время вели в один мяч, но исход стартового получаса решила концовка: при 10:11 Анна Седойкина сделала несколько шикарных сейвов, а Вяхирева и Ко перед самым перерывом повели «+3» — 14:11.

Старт второго тайма остался за норвежками: наши соперницы положили два из двух, тогда как Лунде засейвила выстрелы Бобровниковой и Ильиной — 13:14. Серию прервала Вяхирева, после чего игра пошла на бешеных скоростях в обе стороны. Ключевым фактором стали потери, которых у норвежек стало очень много. А когда наши соперницы доходили до ворот, мяч встречали либо Седойкина, либо штанги.

К середине тайма российское преимущество стала очень комфортным — 22:16. Вяхирева забивала и отдавала, шикарно боролась Ксения Макеева, классно бросала Полина Ведехина. Но без нервной концовки не обошлось: сначала норвежки реализовали несколько стяжек, а затем Бобровникова получила двухминутное удаление. За полторы минуты до сирены разрыв стал минимальным, вот только норвежки так сильно хотели пойти на решающий штурм, что, зная про поднятые руки, Кристенсен сфолила на Манагаровой и отправилась отдыхать. Россия получила полноценную атаку и спокойно довела матч до победы — 27:26.

Наши гандболистки вторую Олимпиаду подряд выходят в финал, вторую Олимпиаду подряд в матче за золото сыграем с Францией. Битва за титул пройдет в воскресенье — в 09:00 по Москве.