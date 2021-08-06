Евгений Трефилов прокомментировал выход гандболисток в финал Олимпиады-2020
Первый
Первый
— Ждали сегодня повторения сценария прошлой Олимпиады. Есть
— Нет. Играли нормально, молодцы. Прекрасно отыграли в защите. Концовка не удалась только.
— Вы аж по трибуне бегали
— Никуда не бегал, сидел! Но если честно, очень тяжело. Серебро в кармане.
— Поражение от Швеции стало катализатором для нашей сборной?
— Может быть, встряхнуло девчонок. Есть же самолюбие. У спортсменов всегда должно быть оно, у тренеров вообще два самолюбия. Это как семья. Кто с женой не ссорится?
8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира по гандболу, начало — в 09.00 (мск).