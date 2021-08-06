«Надо, чтобы дома побольше валидола выпили». Российские гандболистки — о матче с Норвегией

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Олимпиада-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал

Россия — Норвегия — 27:26 (14:11).

Анна Вяхирева: «Сегодня была настоящая бойня»

О жалобах норвежек на судейство

— Для меня это странно. Я никогда так не делала. Мне бы хотелось выразить уважение сборной Норвегии, сегодня была настоящая бойня. И когда такая игра, я не вижу смысла говорить о судьях. По-моему, сегодня было равное судейство в обе стороны. Теперь они могут говорить что угодно, но у меня нет понимания этого.

О предматчевых раскладах и своей роли

— Не знала, что Норвегия — фаворит. Меня это и не волновало, для меня главное — быть честной перед самой собой, понимать, что я выложилась полностью. Я самая результативная в команде? Это не я, это все девчонки. Матч получился очень тяжелым, у меня не осталось сил ни плакать, ни смеяться.

Анна Вяхирева в атаке | Источник: Спорт-Экспресс

Полина Ведехина: «Концовка, мне кажется, была бесконечной»

О драматичной концовке

— Мы изначально перед вторым таймом поставили себе задачу, что мы находимся вообще в минусе, — вели «+3» после первого. Так как мы проигрывали, поставили задачу, чтобы мы не останавливались. Во втором тайме был как раз затык небольшой, думаю, это от усталости. Слава Богу, что все так вышло. Концовка, мне кажется, была бесконечной: и тайм-аут, и две минуты.

У нас же как раз удалили Бобровникову, старались тянуть время, чтобы до завязки, до руки. Как раз получилось, что заработали две минуты, а это новое время. Тут пришлось еще тянуть, поэтому все сыграло в нашу пользу, в нашу сторону. Удача была сегодня на нашей стороне. Господи, спасибо, что все так вышло.

О русском духе

— Я не знаю насчет физических сил, потому что, как мне кажется, все наоборот. Сейчас уже самый конец, в какой-то степени даже больше на морально-волевых, на русском духе. Думаю о том, что тот проигрыш, который у нас был, и эта ничья дали нам, как бы сказал Евгений Васильевич, пинок. Мы, наоборот, с каждой игрой стали лучше чувствовать друг друга, стали играть, поэтому сегодня была такая игра. Самая нервная в карьере.

Слезы Анны Сень | Источник: Спорт-Экспресс

Потому что и сам турнир такой, и матч такой, и то, что Норвегия — это принципиальный противник. Мне кажется, что всегда, когда такие матчи, они становятся самыми сложными, когда задают такой вопрос, но сегодня — эмоционально, я еще не выплакалась. Приеду домой — думаю, я буду смеяться и плакать. Ура всем! Всех слышали, и даже тех, кто был в России. Спасибо большое, это дополнительный стимул для нас.

О финале с француженками

— Не знаю. Возможно, даже плюс. Посмотрим, как мы с ними играли, они же тоже не дурачки. Тоже будут против нас настраиваться. Будем готовить для них что-то новое, возможно, как-то по-другому сыграем. Сейчас тяжело сказать, спросите об этом после игры.

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Ксения Макеева

О валидоле

— На данный момент эмоций уже нет. Хочется быстрее лечь, понять, что произошло. В глубине души, конечно, я рада! Мы смогли выстоять, это характер, подготовка, воля к победе. Сейчас надо восстановиться, отдохнуть. Финал впереди! Большая нагрузка? Нормально, жить буду. То, что Ани не было… Сегодня сыграет один, завтра другой. Мы должны быть один за всех и все за одного. Я ей сказала, что сочтемся. Шучу (смеется). Она сильно расстроена, конечно. Но это спорт, блин, все случается. Почему сегодня были такие сложные броски от меня? Наверное, кураж поймала, слишком много мы играем с этими вратарями, я знала, как они будут действовать. Концовка? Ну мы же не можем спокойно довести, это не по-нашему! Надо, чтобы дома побольше валидола выпили.

В финале в воскресенье сборная России встретится с Францией. Начало — в 9:00 мск.