Норвежские гандболистки плакали, давая интервью после матча с Россией

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
36
26
17
2США
31
36
32
5Россия
17
23
22
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Мартин Плавиньш / Эдгар Токс
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Женщины. Финал
Перес Джепчирчир
Бриджид Косгеи
Молли Сейдел
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал
Италия
Великобритания
Канада
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал
Ямайка
США
Великобритания
Результаты
Скалолазание
Многоборье. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Михо Нонака
Акийо Ногучи
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Лаура Мьюр
Сифан Хассан
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Женщины. Финал
Шонаи Миллер-Уибо
Марилейди Паулино
Эллисон Феликс
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Пан Цаню
Майю Мукаида
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джозеф Эсомбе Тиако
Болортуя Очир
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Мохаммед Ахмед
Пол Челимо
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Швеция
Канада
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джакарра Уинчестер
Ванеса Каладзинская
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Женщины. Финал
Лю Шиин
Мария Андрейчик
Келси Ли Барбер
Результаты
Карате
до 75 кг. Мужчины. Финал
Рафаэль Агаев
Луиджи Буса
Результаты
Карате
до 61 кг. Женщины. Финал
Инь Сяоань
Йована Прекович
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Гено Петриашвили
Гейбл Дэн Стивенсон
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Таха Акгюль
Лхагвагерел Мунхтур
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Денг Живей
Амир Хоссейн Заре
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Магомед Каджимагомедов
Заурбек Сидаков
Результаты
Карате
Ката. Мужчины. Финал
Дамиан Кинтеро
Рио Киюна
Результаты
Расписание событий
Прыжки в воду. Мужчины
04:00скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
05:00скороНидерландыАвстралия
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
05:30скороАндерс Мол / Кристиан СорумВячеслав Красильников / Олег Стояновский
Баскетбол. Мужчины. Финал
05:30скороФранцияСША
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
05:30скороКаноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
06:00скороКаноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Бейсбол. Мужчины. Матч за 3-е место
06:00скороL #6L #8
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
06:30скороБайдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины
07:00скороБайдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
07:30скороАргентинаБразилия
Водное поло. Женщины. Матч за 3-е место
07:40скороВенгрияРоссия
Бокс. Мужчины. Финал
08:00скороКарло ПааламГэлал Яфаи
Бокс. Женщины. Финал
08:15скороБьюс Наз ЧакироглуСтойка Крастева
Современное пятиборье. Мужчины
08:30скороМужчины. Плавание
Бокс. Мужчины. Финал
08:45скороАлександр ХижнякЭберт Соуза
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороВышка 10 м. Мужчины. Финал
Карате. Женщины
09:00скороЖенщины. свыше 61 кг. 1/2 финала
Карате. Женщины
09:00скороЖенщины. свыше 61 кг. 1/2 финала
Бокс. Женщины. Финал
09:15скороБьюсеназ СурменелиГу Хон
Гимнастика художественная. Женщины
09:30скороЛичное первенство. Женщины. Финал
04:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежские гандболистки плакали, давая интервью после матча с Россией

Норвежские гандболистки заплакали, комментируя поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио со сборной России, сообщает VG.

Наверх
Источник: AFP 2021

Эмоции во время интервью не смогли сдержать Стине Офтедаль и Нора Мёрк.

Ранее Мёрк и Офтедаль после поражения в матче с Россией не поприветствовали судей после окончания матча. Таким образом норвежцы выразили недовольство работой судейской бригады на важнейшем матче олимпийского турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, и в полуфинальном матче сборная России обыграла команду Норвегии. со счётом 27:26.
В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 62 медали — 17 золотых, 23 серебряные 22 бронзовые.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию?
Такая Франция — худший соперник для России в финале Олимпиады
Норвегия хотела отомстить России, но опять опозорилась
Съел пиццу, запил колой и взял золото: интервью борца Сидакова
Кенийка Перес Джепчирчир завоевала золото в марафоне на Олимпиаде
Норвежские гандболистки плакали, давая интервью после матча с Россией
В предпоследний день Олимпиады будут разыграны 34 комплекта наград
Казахстан занимает 79-е место в медальном зачете Олимпиады-2020, но есть шанс в последний день войти в топ-40
«Художница» Арина Аверина — о травме: Осталось потерпеть один день и всё
США отомстят Франции за поражение в группе: прогноз на баскетбольный финал Олимпиады
Китайские атлеты сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр, белорусы на 43-м месте
Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер
Женская сборная Канады по футболу впервые стала победителем Олимпийских игр
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Арина Аверина выполняет упражнение с булавами во время квалификации в многоборье
Колодинская: Рада стоять на олимпийском пьедестале, он для меня долгожданный
Серебряный призер Игр Кадимагомедов сделал свой «Олимпийский выбор»
Японский борец извинился за серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Евгений Трефилов прокомментировал выход гандболисток в финал Олимпиады-2020
Игры в Токио: итоги 6 августа
Бразильские волейболистки обыграли кореянок и вышли в финал Олимпиады-2020
Итальянские легкоатлеты выиграли мужскую эстафету 4×100 м на Олимпийских играх в Токио
Японская баскетболистка Руи Матида установила исторический рекорд Олимпиады
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Китаянка Лю Шиин выиграла соревнования среди метательниц копья на Олимпиаде в Токио
Словенка Гарнбрет стала первой олимпийской чемпионкой в скалолазании
Украинец Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате
Кенийка с олимпийским рекордом завоевала золото в беге на 1500 м на Олимпиаде-2020
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио
Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе
Сербка Йована Прекович завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по карате
Шона Миллер-Уйбо стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 м
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
18Российские гандболистки — в финале Олимпиады!
16Токио-2020: лучшие кадры 6 августа
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 6 августа
12Гаджимагомедов даже не улыбнулся, когда получил серебряную медаль
10Зенфира с бронзой
16Не плачь Анжелика, в Париже будет золото!
16Токио-2020: лучшие кадры 5 августа
12Российский боксер указал на триколор после победы в финале Игр над американцем
17Горячий песок Токио
27Олимпиада в Токио: все чемпионы 5 августа
Мужская сборная Китая завоевала золото Олимпиады-2020 в настольном теннисе
Японка Мукаида стала олимпийской чемпионкой по борьбе в весовой категории до 53 кг
Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать
Джошуа Чептегеи стал олимпийским чемпионом в беге на 5000 м
Японец Рио Киюна выиграл золото Олимпиады-2020 в соревнованиях по карате
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Американский борец на последней секунде вырвал победу у грузина и завоевал золото ОИ-2020
Российские спортсмены завоевали четыре медали в 14-й день Олимпиады
Российские синхронистки с лучшим результатом вышли в финал групповых соревнований в Токио
Ульяна Баташова заняла девятое место в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио
Велогонщик Харри Лаврейсен из Нидерландов выиграл золото Олимпиады-2020 в спринте
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь