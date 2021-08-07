Прыгун в воду Минибаев обновит татуировку после удачного выступления на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев обновит свою олимпийскую татуировку по случаю успешного выступления на Играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания индивидуальных соревнований в прыжках с десятиметровой вышки.

Минибаев в индивидуальных соревнованиях занял пятое место, еще один российский спортсмен Александр Бондарь — четвертое. Вместе они завоевали олимпийскую бронзу в синхронных прыжках.

«По приезде, как только утихомирится вся суматоха, сделаю, — сказал Минибаев о планах обновить татуировку на спине. — Когда в Электростали ехал в бассейн, захотел сделать татуировку с кольцами, но оригинальную, чтобы не была похожа на остальные. Перед бассейном был футбольный стадион с таким знаком. Подумал, что смотрится прикольно, поэтому такую и сделал».

«К уже имеющейся татуировке просто добавится еще одна надпись», — пояснил он.

На спине Минибаева изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие, — в Лондоне и в Рио-де-Жанейро.

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