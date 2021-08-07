Прыгун в воду Минибаев обновит татуировку после удачного выступления на Олимпиаде в Токио
На спине россиянина изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие.
На спине россиянина изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие.
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев обновит свою олимпийскую татуировку по случаю успешного выступления на Играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания индивидуальных соревнований в прыжках с десятиметровой вышки.
Минибаев в индивидуальных соревнованиях занял пятое место, еще один российский спортсмен Александр Бондарь — четвертое. Вместе они завоевали олимпийскую бронзу в синхронных прыжках.
«По приезде, как только утихомирится вся суматоха, сделаю, — сказал Минибаев о планах обновить татуировку на спине. — Когда в Электростали ехал в бассейн, захотел сделать татуировку с кольцами, но оригинальную, чтобы не была похожа на остальные. Перед бассейном был футбольный стадион с таким знаком. Подумал, что смотрится прикольно, поэтому такую и сделал».
«К уже имеющейся татуировке просто добавится еще одна надпись», — пояснил он.
На спине Минибаева изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие, — в Лондоне и в
«Я очень доволен выступлением [в Токио], в том числе в индивидуальном соревновании, потому что вчера в предварительном у меня ужас творился, я был шоке и не понимал, что творится. Сегодня с утра [в полуфинале] было лучше, в финале — отпрыгал еще лучше. Уезжать отсюда с медалью — большое счастье, с третьей моей Олимпиады я ее все же увожу», — добавил спортсмен.