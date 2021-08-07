Французские гандболисты стали олимпийскими чемпионами в Токио
Мужская сборная Франции по гандболу обыграла команду Дании в финальном матче олимпийского турнира.
Мужская сборная Франции по гандболу обыграла команду Дании в финальном матче олимпийского турнира.
Встреча завершилась со счетом 25:23.
Сборные Дании и Франции преодолели групповой этап, оказавшись лидерами в своих группах.
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Датчане уверенно победили Норвегию (31:25), а в полуфинале прошли Испанию (27:23), которая стала бронзовым призером Олимпиады.
На Играх 2016 года сборная Франции уступила Дании в финале.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония) Гандбол. Мужчины. Финал
Франция — Дания — 25:23 (14:10).