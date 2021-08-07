Садулаев — монстр. Но сборная России по борьбе впервые в истории не выиграла медальный зачет
У японцев больше золотых медалей, у американцев — всех достоинств.
У японцев больше золотых медалей, у американцев — всех достоинств.
В предпоследний день Олимпийских игр в Токио Абдулрашид Садулаев феерически закрыл турнир по вольной борьбе у мужчин. Аварский танк задавил своего принципиального соперника Кайла Снайдера 6−3 и стал двукратным олимпийским чемпионом — кстати, третьим самым молодым в истории вольной борьбы.
Статистика Садулаева выглядит мощно и почти безупречно — личный рекорд раздулся до 139−2, разгромил соперников по Играм в Токио с общим счетом 25−3 (от стадии 1/8 до финала) — ни один другой вольник из категории 97 кг за последние четыре Олимпиады не громил оппозицию с таким счетом (подсчитаны четыре Олимпиады, потому что до 2008-го стадии 1/8 не было, соревнования проходили в предварительных группах, из которых шел выход сразу в ¼ финала).
Также счет Садулаева по личным встречам со всеми оппонентами из топ-20 рейтинга в категории до 97 кг, с которыми он встречался, стал положительным.
2−1 — против Снайдера (Садулаев проиграл ему 5−6 на ЧМ в 2017-м)
3−0 — против Саласа
4−0 — против Шарифова
5−0 — против Обликадзе
5−0 — против Нурова
6−0 — против Хуштуна
1−0 — против Андрейцева
1−0 — против Карадениза
1−0 — против Саритова
1−0 — против Ибрагимова
1−0 — против Сотиева
1−0 — против Магомедова.
То есть Абдулрашид за эти годы просто снес всю лучшую двадцатку своего веса, выйдя сегодня вперед и в главном личном противостоянии — против Кайла Снайдера.
Но несмотря на успехи Садулаева, Угуева, Сидакова и Евлоева, мы должны смотреть в общемедальный борцовский зачет, потому что именно там результаты Игр показывают общее состояние нашей борьбы яснее всего. И в этом самом медальном зачете — для россиян плохие новости. Впервые в своей истории сборная России по борьбе не выигрывает его. У японцев на одно золото больше, а американцы собрали больше других медалей всех достоинств.
Медальный зачет Токио-2020 по борьбе
С 1996-го по 2016-й, когда Россия уже выступала самостоятельно, а не в составе СССР, российские борцы всегда выигрывали общий зачет.
1996. Россия выиграла медальный зачет с 4 золотыми медалями. Вторые — США, у которых 3 золота.
2000. Россия громит всех и вся с 6 золотыми наградами. Далеко позади те же американцы — 2 золота.
2004. Снова лучшие с отрывом — 5 золотых медалей у наших борцов. Вторые — японцы с двумя первыми местами.
2008. Наше лучшее выступление за всю историю — 7 золотых, оторвались на 5 медалей высшей пробы от Японии (у них два золота).
2012. Уже тяжко. 4 золота у нас, как и у Японии, но за счет большего количества серебряных выходим на первое место. Впервые российские борцы не занимают чистое первое место по золотым.
2016. Дела еще хуже. Сохраняем первое место — по 4 золота и по 3 серебра у нас и японцев, но за счет двух лишних бронз Россия впереди. На две медали меньше, чем в 2012-м (9 против 11 в Лондоне).
2020.
Прилично подвели классики — всего одна медаль у Мусы Евлоева. В 2016-м греки добыли 3 медали (две золотые), в 2012-м — 5 (две золотые), в 2008-м — 3 (все золотые), в 2004-м — 3 (две золотые), в 2000-м — 4 (две золотые), в 1996-м — второй худший результат после Токио: всего одна золотая и одна бронзовая.
Также впервые уехали с Игр без медалей и наши девушки. В Рио они добыли для страны 3 медали (без золотых), в Лондоне — 2 (одна золотая), в Пекине и Афинах — по одной.