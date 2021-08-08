Сербские волейболистки победили сборную Корею в матче за бронзовые медали Олимпиады

Сербские волейболистки победили со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). В матче за золотые награды встретятся США и Бразилия.

Для женской волейбольной сборной Сербии это вторые медали Игр за всю историю: на Олимпиаде-2016 сербки уступили в финале Китаю и завоевали серебряные награды.