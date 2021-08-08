Британский велогонщик Кенни завоевал золото Олимпиады в кейрине
ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Британец Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпийских игр в велоспорте на треке в дисциплине «кейрин».
ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Британец Джейсон Кенни завоевал золотую медаль Олимпийских игр в велоспорте на треке в дисциплине «кейрин».
Кенни принес сборной Великобритании 21-ю золотую награду, что позволило британцам обойти команду России в медальном зачете и выйти на четвертое место. На их счету также 21 серебряная и 22 бронзовые медали.
Серебряным призером стал Азизулхасни Аванг из Малайзии, бронза у нидерландца Харри Лаврейсена.
Россиянин Денис Дмитриев не сумел выйти в полуфинал турнира, заняв последнее, шестое место в четвертьфинальном заезде. Другой россиянин Иван Гладышев не смог выйти в четвертьфинал соревнований.
В медальном зачете лидирует команда Китая (38−31−18), вторыми идут американцы (36−39−33), третьими — японцы (27−12−17). Российские спортсмены занимают пятое место (20−26−23).