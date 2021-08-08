Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
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Сербия
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свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
18:46 (мск), источник: Sport24

Воронков: Волейболисты сборной России проявили героизм в финале и тоже заслужили золотую медаль Олимпиады

Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций — 2019 Федор Воронков поделился впечатлениями от выступлений мужской сборной на Олимпиаде в Токио. Российские волейболисты дошли до финала, где уступили Франции со счетом 2−3.

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«Пятая партия — это почти лотерея. Тут многое зависит от удачи. Поэтому нельзя сказать, что наши ребята проиграли. Наоборот, они проявили героизм, не опустили рук после первых двух партий… Ну, а французы на Олимпиаде и до этого отличались невероятными бойцовскими качествами. Напомню, в группе они потерпели три поражения, были на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф.

Но в нужный момент собрались, одержали ключевую для них победу над нашими. И то же самое сделали в финале. Все решили несколько розыгрышей на тай-брейке, которые остались за Францией. Поэтому она заслужила золото. Но то же самое можно было бы сказать и о сборной России, выиграй те мячи наши.

Туомас Саммелвуо — очень прагматичный тренер. Все видит на расстоянии. И все у него просчитано наперед. Он отлично знает, в какой момент и как использовать сильные качества того или иного волейболиста. Именно поэтому на Олимпиаде у нас так хорошо работали замены. Выходы Ярослава Подлесных, Ильяса Куркаева, Виктора Полетаева… И, конечно, Саммельвуо максималист. Что «Зенит», что сборная всегда борются только за первое место. Отсюда такое разочарование после финала, — приводит слова Воронкова «Плеймейкер».

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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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