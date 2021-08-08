Саблистка Софья Великая: Берём штурмом Париж!

«Берём штурмом Париж! Спасибо людям, которые любят спорт, мы чувствовали вашу поддержку. Нам приятно радовать вас медалями и победами. Давайте поддержим и тех, кто достойно выступал, но у кого не получилось. Вместе нам всё по силам, несмотря ни на пандемию, ни на санкции. Только вперёд», — сказала Великая болельщикам.