«Я приехал в Токио только за золотом»
Легковес Завур Угуев в японской столице первым вышел на ковер, задав настрой всей команде вольников. Борец — о тяжелом пути к первому золоту Олимпиады, пустых трибунах и мотивации
Легковес Завур Угуев в японской столице первым вышел на ковер, задав настрой всей команде вольников. Борец — о тяжелом пути к первому золоту Олимпиады, пустых трибунах и мотивации
В 8 лет Завур Угуев посещал тренировки по вольной борьбе без особого фанатизма. Но с каждым годом его желание побеждать росло, несмотря на то что порой не было денег даже на дорогу до спортзала, а форму покупал тренер, чтобы мальчик продолжал заниматься. И однажды дагестанец решил, что непременно станет олимпийским чемпионом. Он дал себе слово и сдержал его в Токио, став лучшим борцом вольного стиля в весе до 57 кг.
— Завур, ты помнишь последнюю ночь перед олимпийским стартом? Какой она была?
— Последние дни перед любыми соревнованиями всегда бывают особо тяжелыми, потому что я сгоняю вес. Спать бывает тяжело, все тело горит, хочется постоянно
— Ты жил с другими дагестанскими ребятами — Абдулрашидом и Гаджимурадом?
— Я прилетел 1 августа. Меня заселили в комнату с Артуром Найфоновым (осетинский борец в весовой категории до 86 кг, обладатель бронзовой медали Токио — 2020. — Ред.), главным тренером нашей сборной и еще двумя наставниками. А Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов прилетели 3 августа. Мы сразу с ними увиделись. Я им показал, где столовая, где весы, так как у меня было время ознакомиться с территорией.
— Ты чувствовал на себе ответственность за их настрой на ковре?
— Конечно, чувствовал. Но я уже привык. У нас есть такое правило: «Как первый пойдет, так и остальные будут выступать». Очень переживал за это. А тут еще и тот факт, что я первый раз борюсь на Олимпийских играх. Это очень давило. Но, думаю, я смог справиться с этим.
— Чтобы избавиться от непростой ноши легковеса, нет желания перейти в более тяжелый вес?
— Мы это обсудим с тренером. Не исключаю переход. Но дело, конечно, не в снятии ответственности с себя, а в изменениях в моем весе.
— Несмотря на то, что ты жил отдельно от земляков, вы не переставали поддерживать друг друга.
— Да, конечно. Они следили за моими схватками. Постоянно писали, звонили и говорили: «Ты — лучший! Давай, только вперед!» Я сам тоже говорил себе, что приехал в Токио только за золотом. Приходилось настраиваться на любого соперника — независимо от того, слабый он или сильный. Первая и вторая схватки были очень тяжелые. Но, к счастью, я их выиграл. Когда пришел в номер, Абдулрашид и Гаджимурад пришли ко мне. Спрашивали: «Как ощущение на ковре?», «Как там дышится?», «Почему так тяжело поборолся?» Но у меня на то были причины. На сборах перед соревнованиями я немного приболел и неправильно «сделал» свой вес. Это отразилось на первых схватках. Я так и сказал ребятам, что у них должно пойти все гораздо лучше.
— Это ты сейчас про сложности на ковре с Гуломжоном Абдулаевым из Узбекистана и о той самой схватке, которую твои болельщики назвали «валидольной»?
— Да. Я рад, что вытащил эту схватку. В душе была уверенность, что смогу выиграть, но было очень непросто в плане выносливости.
— А в целом как оцениваешь свою физическую форму перед началом Игр?
— Мы очень хорошо провели сборы, проделали нереальную работу. Вся команда была готова. И я был готов на все 100%. Но то, что заболел, конечно, немного на мне сказалось. Не думаю, что я плохо выступил. Но таких тяжелых двух схваток, как в Токио, у меня не было еще никогда.
— Что или кто помогал двигаться вперед?
— Нас сопровождал главный тренер Дагестана, Магомедович (тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов. — Ред.). Он и мой личный тренер дали свое напутствие перед стартом: «Только вперед! Лучше вас никого нет! Вы должны приехать и разорвать всех!» Честно, эти слова очень воодушевили нас. И, конечно, это моя семья — родители, жена. Все ждали от меня золото. Я не мог подвести их и всю республику.
— Кто первый позвонил и поздравил тебя с победой?
— Я даже не знаю. Как открыл телефон, все сразу первыми оказались (смеется). Но первой, кому я ответил, была мама.
— Она смотрела твое выступление?
— Кажется, нет. Мама сразу сказала: «Я не буду смотреть схватки. Это невыносимо!» Я ее понимаю. А вот отец очень нервничал. Я впервые увидел, как сильно он за меня переживал. Жена тоже, конечно, волновалась, но старалась этого не показывать. А сын, к счастью, еще маленький и пока ничего не понимает.
— А когда подрастет и начнет понимать, что его папа олимпийский чемпион по вольной борьбе, отдашь его в спорт?
— Если у него будет интерес и будет получаться, то почему бы и нет? Время покажет.
— Твои впечатления от Токио и организации Игр? Такой ли представлял Олимпиаду?
— Я был в Минске на
— У тебя есть на нее планы?
— Почему нет? У меня есть еще цикл, мне только 26 лет. Но пока рано об этом думать. Сейчас немного отдохну, восстановлюсь и буду определяться, в каком весе бороться.
— А когда ты вообще впервые всерьез начал стремиться в олимпийский состав?
— Когда был молодой, я не понимал, что такое Олимпиада. А потом, когда начал бороться по юношам, познакомился с нашими олимпийцами, чемпионами мира, появился интерес и появилась цель.
— У тебя был непростой путь в спорте. Ты рассказывал, что в детстве не было денег даже купить борцовки и доехать до спортзала, поэтому ты ходил пешком. Как думаешь, если бы ты рос в семье, где всего было в достатке, смог бы добраться до олимпийского золота?
— Могу так сказать: когда человек сыт, обут и одет, у него нет интереса. Когда он голоден, он все хочет, у него есть цель и мечта. И он любой ценой этого добивается. Так было и у меня. Мне хотелось иметь больше возможностей, чтобы добиться высот в спорте.
— Теперь ты лучший в своем весе. Как изменится твоя жизнь?
— Я еще не понял, что я сотворил.
— Первым делом, вернувшись в Дагестан, ты хотел увидеть семью. И никаких мыслей о горах и хинкале?
— Хинкала я наелся в Москве. Конечно, хочется домашней еды. Поеду, скорее всего,
— Главная мечта спортсмена сбылась. О чем будешь мечтать теперь?
— Пока мне не верится, что моя мечта сбылась, поэтому рано мечтать о