Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией

«После соревнований, прежде всего, все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене. Эта бронзовая медаль для меня как золотая», — цитирует Могучих «Сегодня».