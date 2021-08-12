В Госдуме РФ предложили предоставить политическое убежище для украинской легкоатлетки Могучих

«Конечно, это полный идиотизм, — сказал Милонов “СЭ”. — Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах русского и украинского народа остается взаимная любовь. Такие события нужно максимально освещать. Мргучих — это настоящий украинец, а не тех, кого мы обычно привыкли видеть: Зеленский, Аваков и др.



Если на Украине увидят, как мы искренне поддерживаем их, хотим дружбы и мира, тогда многие настроения изменятся. И сам украинский народ выгонит Зеленского и его дружков. Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Могучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест — это политика. А спортсменка делает все правильно, хочется сказать ей большое спасибо».