В Госдуме РФ предложили предоставить политическое убежище для украинской легкоатлетки Могучих
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» ситуацию украинской легкоатлетки Ярославы Магучих после ее фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» ситуацию украинской легкоатлетки Ярославы Магучих после ее фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Ранее Могучих сделала совместное фото с российской олимпийской чемпионкой-2020 Марией Ласицкене на Играх в Токио-2020. Многие украинские пользователи негативно восприняли данную публикацию в Instagram и устроили травлю в соцсетях.
«Конечно, это полный идиотизм, — сказал Милонов “СЭ”. — Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах русского и украинского народа остается взаимная любовь. Такие события нужно максимально освещать. Мргучих — это настоящий украинец, а не тех, кого мы обычно привыкли видеть: Зеленский, Аваков и др.
Если на Украине увидят, как мы искренне поддерживаем их, хотим дружбы и мира, тогда многие настроения изменятся. И сам украинский народ выгонит Зеленского и его дружков. Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Могучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест — это политика. А спортсменка делает все правильно, хочется сказать ей большое спасибо».
«Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Могучих будет опасность, то мы станем ее спасать. Надеюсь, украинцы одумаются. Поймут, что надо не уезжать из страны, а менять ее», — добавил Милонов.
Могучих ранее заявила, что в ее фотографии с Ласицкене нет никакой политической подоплеки.