Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4×100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа временно отстранен от соревнований.
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4×100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа временно отстранен от соревнований.
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4×100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа и еще три легкоатлета временно отстранены от соревнований
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) открыл дисциплинарное дело в отношении британца. В
Сообщается, что AIU также открыл дела против еще трех участников Олимпиады: Альсадика Мику из Бахрейна (бег на 1500 метров), грузина Беника Абрамяна (толкание ядра) и кенийца Марка Одиамбо (бег на 100 метров).