Серебряный призер Олимпиады в Токио подозревается в употреблении допинга

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете 4×100 метров британский легкоатлет Чиджинду Уджа и еще три легкоатлета временно отстранены от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) открыл дисциплинарное дело в отношении британца. В допинг-пробе 27-летнего атлета были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.