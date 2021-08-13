Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского также отстранен от соревнований

«Министерство спорта Российской Федерации осуждает любые случаи нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга. В нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещённые препараты — недопустимо! Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований.



Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование. Если вина спортсменов и других причастных к данному инциденту лиц будет доказана, их ждёт максимально жёсткое наказание. К успешному выступлению нашей команды в Токио сейчас приковано внимание всего мира, и это накладывает дополнительную ответственность на каждого российского спортсмена.



Мы считаем неприемлемыми любые действия, касающиеся нарушения антидопинговых правил. Уверены, что этот случай является единичным и не отразится на общем восприятии того, какие серьёзные меры принимаются в России для борьбы с допингом», — сказал Олег Матыцин.