Софья Великая о зарплатах футболистов: «Это другой мир. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата»

— Вы знаете, что наши футболисты не выходили на Олимпиаду с 1988 года?

— Да, и я, конечно, была немножко шокирована. Например, теннисисты, имея свои престижные турниры, приезжают на Олимпийские игры. Сейчас приезжали Рублев, Медведев. Шарапова приезжала. Я даже спросила у ребят — что вам дают Игры? Говорят — нам интересен этот турнир, интересно посмотреть и попробовать выиграть, конечно. Поэтому, надеюсь, у футболистов будет такой же энтузиазм, и мы их увидим на Олимпийских играх.

— Сейчас достаточно модно стало противопоставлять олимпийцев и футболистов: тем все внимание уделяется, они и денег больше зарабатывают…

— Раньше на самом деле я тоже так думала. Возможно, это общество считает чужие деньги. И было немножко обидно. Но сейчас, наверное, постарше стала. Это другой мир. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата, от смены тренеров, от каких-то положительных или негативных моментов. Надеюсь, все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.

— Можно ли сделать фехтование таким же популярным и освещаемым, как футбол?