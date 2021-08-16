Софья Великая о зарплатах футболистов: «Это другой мир. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
39
41
33
2Китай
38
32
18
5Россия
20
28
23
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Греция
Сербия
Результаты
Бокс
свыше 91 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Джей Ар Торрес
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Лорен Прайс
Ли Цянь
Результаты
Бокс
до 63 кг. Мужчины. Финал
Кейшон Дэвис
Энди Круз
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Келли Харрингтон
Беатрис Феррейра
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
Венгрия
Испания
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
Бразилия
США
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Итог
Дженифер Валенте
Юми Кадзихара
Кирстен Вилд
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Джейсон Кенни
Азизульхасни Аванг
Харри Лаврейсен
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Келси Митчелл
Алена Старикова
Ли Вайсе
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
США
Япония
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Болгария
Россия
Италия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Норвегия
Швеция
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Сербия
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Элиуд Кипчоге
Абди Наггей
Башир Абди
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Нидерланды
Ботсвана
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Польша
Ямайка
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юи Сусаки
Сунь Янань
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
10:26 (мск), источник: Sports.Ru

Софья Великая о зарплатах футболистов: «Это другой мир. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о разнице зарплат у футболистов и спортсменов из других видов спорта.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы знаете, что наши футболисты не выходили на Олимпиаду с 1988 года?

— Да, и я, конечно, была немножко шокирована. Например, теннисисты, имея свои престижные турниры, приезжают на Олимпийские игры. Сейчас приезжали Рублев, Медведев. Шарапова приезжала. Я даже спросила у ребят — что вам дают Игры? Говорят — нам интересен этот турнир, интересно посмотреть и попробовать выиграть, конечно. Поэтому, надеюсь, у футболистов будет такой же энтузиазм, и мы их увидим на Олимпийских играх.

— Сейчас достаточно модно стало противопоставлять олимпийцев и футболистов: тем все внимание уделяется, они и денег больше зарабатывают…

— Раньше на самом деле я тоже так думала. Возможно, это общество считает чужие деньги. И было немножко обидно. Но сейчас, наверное, постарше стала. Это другой мир. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше. В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата, от смены тренеров, от каких-то положительных или негативных моментов. Надеюсь, все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.

— Можно ли сделать фехтование таким же популярным и освещаемым, как футбол?

— Фехтование — очень интересный, интеллигентный вид спорта. Он имеет свою публику, конечно, не в таком масштабе, но истинные ценители фехтования есть, и их много. Я стараюсь популяризировать фехтование, — сказала Великая в интервью телеграм-каналу «РабиНерв».

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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