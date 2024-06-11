Главная звезда сборной Польши пропустит первый матч Евро из-за травмы

Левандовский получил травму в товарищеском матче против команды Турции в понедельник. Также повреждение получил Кароль Свидерский. Он травмировал голеностоп в ходе празднования гола.

«Павел Давидович получил растяжение четырехглавой мышцы бедра. У Кароля Свидерского обследование выявило растяжение связок голеностопа без существенных повреждений. Оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение трех-четырех дней. Роберт Левандовский получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его появление в первом матче. Мы сделаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре против сборной Австрии», — цитирует Ярошевского пресс-служба сборной Польши в соцсети X.

Левандовскому 35 лет, в текущем сезоне он забил 26 мячей в 49 матчах за «Барселону».