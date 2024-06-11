СМИ: сборная Англии едва не потеряла форму перед вылетом на Евро

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В результате ошибки, допущенной обработчиками багажа, одежда «трех львов» выпала из чемоданов и была разбросана по бетону под самолетом команды. На опубликованной фотографии грузчик вообще наступает на белую футболку одного из английских игроков. Позднее сотрудники аэропорта собрали вещи и погрузили их в самолет.

По данным газеты, аэропорт Бирмингема в последнее время столкнулся с длинными очередями после того, как выяснилось, что почти каждая пятая сумка, прошедшая досмотр, не соответствовала ограничению на перевозку жидкостей объемом более 100 мл. Правило было вновь введено в нескольких аэропортах Великобритании 9 июня.