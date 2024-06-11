В Германии ожидают нападения 500 сербских фанатов на англичан

Как сообщает The Guardian, немецкая полиция считает, что группа фанатов сборной Сербии в составе 500 человек попытается устроить беспорядки на матче первого тура группового этапа с Англией, который состоится 16 июня.

По информации источника, полиция Гельзенкирхена рассчитывает перехватить данную группу сербских болельщиков до того, как они столкнутся с фанатами сборной Англии. Более 1000 немецких полицейских будут дежурить на этом матче при поддержке специальных подразделений по борьбе с беспорядками.

«Думаю, самой большой проблемой для нас будет выявление агрессивных группировок на ранней стадии, чтобы отделить их от мирных и законопослушных фанатов, и это будет нашей самой большой задачей», — сказал начальник полиции Гельзенкирхена Питер Бот.