16-летний Ямаль: Я взял с собой домашнее задание на Евро-2024, потому что у меня онлайн-уроки

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
14.06ГерманияШотландия
Группа AНе начался
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
00
2
Шотландия
00
3
Венгрия
00
4
Швейцария
00
Группа B
1
Испания
00
2
Хорватия
00
3
Италия
00
4
Албания
00
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
00
2
Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
11 июня, источник: Спорт-Экспресс

16-летний Ямаль: Я взял с собой домашнее задание на Евро-2024, потому что у меня онлайн-уроки

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признался, что будет делать домашнее задание во время Евро-2024.

Наверх
16-летний Ямаль: «Я взял с собой домашнее задание на Евро-2024, потому что у меня онлайн-уроки» | Источник: AFP 2023

«Я взял с собой домашнее задание, потому что у меня онлайн-уроки. У меня все хорошо, но надеюсь, что учитель не будет ко мне строг», — цитирует Ямаля AS.

Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле прошлого года, когда ему было 15 лет. Через несколько месяцев он впервые сыграл за сборную Испании. С того момента на счету 16-летнего полузащитника 2 гола в 7 матчах за национальную команду.

Сборная Испании сыграет на Евро-2024 в группе B. Ее соперниками станут Хорватия (15 июня), Италия (20 июня) и Албания (24 июня).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Кубок России-2024/25: «Спартак» попал в группу с «Динамо», ЦСКА сыграет с «Краснодаром».
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова
Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram
Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Все фотогалереи
ВидеоФото
9Звезды, которых мы не увидим на Евро
11Криштиану едет на шестой Евро
Павлович пропустит стартовый матч Германии с Шотланидей на Евро-2024
Капитан сборной Венгрии Собослаи: Сыграть на Евро-2024 — уже значительное событие для нас
Олег Романцев рассказал, за какой сборной будет следить на Евро
В Германии ожидают нападения 500 сербских фанатов на англичан
Главная звезда сборной Польши пропустит первый матч Евро из-за травмы
СМИ: сборная Англии едва не потеряла форму перед вылетом на Евро
На церемонии открытия Евро почтут память Франца Беккенбауэра
Тренер сборной Португалии рассказал об одержимости Роналду
Саутгейт назвал условие ухода из сборной Англии
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Куман обвинил «Барселону» в том, что де Йонг пропустит Евро
Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы голеностопа
Саутгейт и самая сложная работа в мире. Колонка Казанского — о сборной Англии
Тренеру сборной Германии пришлось разнимать Рюдигера и Фюллькруга на тренировке — Bild
Капелло назвал главную игровую проблему сборной Италии перед Евро-2024
«У них хорошее поколение». Гвардиола назвал фаворитов Евро-2024
Сборная Англии взяла на Евро-2024 38-летнего третьего вратаря «МЮ»
Стали известны комментаторы первых матчей Евро-2024
Даку и Митай попали в состав сборной Албании на Евро-2024
Капитан сборной Чехии пропустит Евро из-за глупой травмы. Садилек упал с велосипеда
Роналду гонится за Месси, великие завершают карьеру: за кем следить на Евро
Оказывается, СССР — не первый чемпион Европы по футболу. Лучшую команду континента определяли еще до войны
Французы — фавориты Евро. Если не вмешаются интриги
Стал известен окончательный состав сборной Германии на домашний Евро-2024
СМИ: сборную Англии предупредили о рисках ограбления домов во время Евро
Игрок сборной Чехии пропустит Евро из-за травмы
Моуринью пренебрежительно отозвался о сборной Италии
Хвича Кварацхелия вошел в состав сборной Грузии на чемпионат Европы по футболу
Руни ответил на вопрос, сможет ли сборная Англии выиграть Евро-2024
Обладатель «Золотого мяча», победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир топ-лиги. Кто пропустит Евро-2024?
Сборная Франции объявила окончательный состав на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Кроос и Вирц вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат Европы по футболу
Лунин, Мудрик и Довбик вошли в состав сборной Украины на Евро-2024
Нападающий сборной Польши Милик пропустит чемпионат Европы
Модрич, Гвардиол и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на ЧЕ
Сборная Испании объявила окончательный состав на Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь