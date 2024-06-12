Валерий Газзаев назвал фаворитов Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

"На турнире соберутся лучшие команды Европы. Конечно, я буду за ним следить, чтобы для себя отметить новые тенденции развития мирового футбола. Фавориты все классические. Хозяйка чемпионата Германия, Франция, Италия.

В Португалии и Испании тоже собрались интересные команды. Сборная Грузии, которая впервые попала на турнир, тоже будет стремиться показать свой максимум. Австрия и Сербия могут приятно удивить зрителей, обе сборные неплохо провели отборочный турнир. Мы увидим много интересных команд и игроков, которые по разным причинам находятся вне нашего поля зрения", — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.