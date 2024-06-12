Рангник объяснил, почему сборную Австрии не стоит недооценивать на Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

"Мы способны конкурировать с кем угодно на высоком уровне. Вы видели это во время прошлогодних товарищеских матчей против Германии и Италии, а также во время отборочных матчей Евро-2024 со Швецией. Даже против Бельгии мы были близки к тому, чтобы переломить результат в нашу пользу во второй игре.

Мы едем на Евро-2024 не только для участия. Мы хотим показать, на что мы способны. Мы осознаём, что наша группа совсем не простая. С другой стороны, мы верим в себя и верим, что сможем пройти в следующий раунд", — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Сборная Австрии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. На Евро-2024 австрийцы сыграют в группе D с Францией, Нидерландами и Польшей.