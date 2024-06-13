Хвича Кварацхелия назвал цель сборной Грузии на Евро-2024

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

"Наверное, каждый грузин мечтал о том, что наша сборная когда-нибудь попадет на такой крупный турнир. День, когда эта мечта сбылась, стал для всех нас самым счастливым. Но мы приехали сюда не просто участвовать. Мы хотим оставить свой след на Евро-2024 и написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда полностью сфокусирована на предстоящем турнире и готова к нему. Вся Грузия ждет нашего дебюта. 18 июня вся страна объединится, а мы постараемся победить.

Мы готовимся с максимальной интенсивностью, ведь до нашей мечты — первого матча сборной на Евро — осталось совсем немного времени. Нас переполняют эмоции, но мы стараемся их контролировать. Мы стараемся подготовиться к первой игре как можно лучше, ведь она самая важная — с каким настроением начнем, с таким и продолжим. Наша первая цель, как, наверное, и у любой другой команды, пройти групповой этап, и мы сделаем все возможное для этого", — сказал Кварацхелия в видеоролике на официальном сайте УЕФА.