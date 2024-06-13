СМИ: несколько французских футболистов простудились перед стартом чемпионата Европы

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Некоторые представители сборной Франции, включая футболистов и членов тренерского штаба, имеют признаки простуды накануне старта чемпионата Европы. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

По информации источника, симптомы легкой простуды французы почувствовали после прибытия в Германию в среду. Отмечается, что у некоторых представителей сборной Франции даже были судороги и головные боли.