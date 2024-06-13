СМИ: несколько французских футболистов простудились перед стартом чемпионата Европы
Свой первый матч французы проведут 17 июня против команды Австрии.
Свой первый матч французы проведут 17 июня против команды Австрии.
ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Некоторые представители сборной Франции, включая футболистов и членов тренерского штаба, имеют признаки простуды накануне старта чемпионата Европы. Об этом сообщило агентство RMC Sport.
По информации источника, симптомы легкой простуды французы почувствовали после прибытия в Германию в среду. Отмечается, что у некоторых представителей сборной Франции даже были судороги и головные боли.
Сборная Франции проведет первый матч на чемпионате Европы 17 июня против команды Австрии.