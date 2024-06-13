Принц Уильям дал совет сборной Англии по футболу перед Евро-2024

«Лучший совет, который я могу вам дать, передал Луи. Он сказал, что сейчас вам важно есть в два раза больше обычного. Правда, я с трудом могу представить, как вы будете бегать за мячом с набитыми животами, поэтому лучше прислушаться к тому, что говорит командный врач», — сказал Уильям.