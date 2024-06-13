Принц Уильям дал совет сборной Англии по футболу перед Евро-2024
Команду Гарета Саутгейта называют в числе главных претендентов на победу на чемпионате Европы.
Команду Гарета Саутгейта называют в числе главных претендентов на победу на чемпионате Европы.
Старший сын английского короля Карла III и принцессы Дианы с 2006 года занимает пост главы Футбольной ассоциации страны. Принц Уильям встретился с игроками и тренерским штабом сборной накануне чемпионата Европы.
Во время встречи Уильям поддержал спортсменов, а также передал им рекомендацию от своего младшего сына, шестилетнего Луи.
«Лучший совет, который я могу вам дать, передал Луи. Он сказал, что сейчас вам важно есть в два раза больше обычного. Правда, я с трудом могу представить, как вы будете бегать за мячом с набитыми животами, поэтому лучше прислушаться к тому, что говорит командный врач», — сказал Уильям.
Сборная Англии играет в группе C вместе с командами Сербии, Словении и Дании. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».