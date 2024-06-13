Полиция будет искать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях

Как сообщает The Guardian, Футбольная ассоциация Англии (FA) профинансировала подразделение полиции, которое поможет ей привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет игроков сборной Англии в социальных сетях.

«Разумеется, мы постоянно говорим об этой проблеме с игроками, но теперь мы будем поступать по-другому. В прошлом мы собирали все данные, фактически пакет доказательств для того, чтобы передать их полиции для судебного преследования. В этот раз было принято решение пойти дальше, ведь мы фактически финансируем подразделение британской полиции, которое затем будет возбуждать уголовные дела», — заявил исполнительный директор FA Марк Буллингем.

О проблеме оскорблений в адрес футболистов заговорили после Евро-2020, когда целый ряд игроков (Рэшфорд, Санчо, Сака) подверглись нападкам и оскорблениям в интернете, в том числе расистского толка, после промахов в серии пенальти, которые не позволили Англии выиграть финал с Италией.

Сборная Англии играет в группе C вместе с командами Сербии, Словении и Дании. На минувшем чемпионате Европы команда Гарета Саутгейта дошла до финала, где в серии пенальти уступила сборной Италии.