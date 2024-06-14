Полиция Германии призвала английских фанатов курить каннабис
Каннабис предложен немецкой полицией в качестве альтернативы традиционному для болельщиков распитию пива.
Каннабис предложен немецкой полицией в качестве альтернативы традиционному для болельщиков распитию пива.
Как сообщает британское издание Daily Mail, немецкие правоохранительные органы полагают, что алкоголь делает болельщиков агрессивным, поэтому в качестве альтернативы ими предложен каннабис.
Английские футбольные фанаты традиционно считаются наиболее опасными во время проведения международных турниров. Также в Германии опасаются болельщиков сборной Сербии. 16 июня в Гельзенкирхене состоится матч группы C Англия — Сербия. Правоохранительные органы высоко оценивают риск возникновения неприятных инцидентов.
В качестве дополнительных мер безопасности полиция Германии ограничит продажу алкоголя на матче, будет держать болельщиков обеих сборных порознь, а также привлечет еще более тысячи стражей порядка.
Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытия сойдутся сборные Германии и Шотландии. В группе С вместе со сборными Англии и Сербии играют команды Дании и Словении.