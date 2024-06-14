Экономика Германии может вырасти на миллиард евро благодаря ЧЕ-2024

Как сообщает Reuters со ссылкой на прогноз института Ifo, чемпионат Европы по футболу 2024 года может принести в казну Германии один миллиард евро.

«Однако эффект носит только кратковременный характер, поэтому экспорт услуг из-за возвращения туристов, вероятно, снова снизится после окончания чемпионата Европы в третьем квартале и останется на прежнем уровне», — сказал исследователь Ifo Жером Вольф.

Согласно расчетам института, основанным на данных чемпионата мира 2006 года, ожидается более 600 000 дополнительных иностранных туристов в стране во время чемпионата. Министерство экономики Германии также ожидает временный рост в секторах, ориентированных на потребителей, после очень сдержанных розничных продаж в этом году, но не в той степени, как во время чемпионата мира 2006 года.

Эксперты считают, что общий эффект Евро-2024 на крупнейшую экономику Европы в первую очередь зависит от того, как на турнире выступит сборная Германии.