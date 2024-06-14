Влахович: Англия — одна из сильнейших команд на ЧЕ. Но матч с Исландией показал, что непобедимых нет

«Англия — одна из сильнейших команд на турнире. Нам будет сложно, потому что Англия обладает качественными игроками на всех позициях. Но их последний товарищеский матч показал нам, что никто не является непобедимым. Мы смотрели матч с Исландией, и у них определенно есть чему поучиться, ведь они обыграли Англию на “Уэмбли” на глазах у 80 000 зрителей. Все возможно. Мы счастливы оказаться на ЕВРО спустя 24 года и сделаем все возможное, чтобы выйти из группы. А дальше — как знать», — сказал Влахович на пресс-конференции.