Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

30 фотографий 30 фотографий 30 фотографий

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Первый гол на турнире на 10-й минуте матча забил Флориан Вирц, поразивший ворота шотландцев с линии штрафной площади. На 19-й минуте немцам удалась быстрая атака, которую мощным ударом завершил Джамал Мусиала.

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Клеман Тюрпен удалил защитника шотландцев Райана Портеуса, который в пределах штрафной попал шипами по ногам капитану сборной Германии Илкаю Гюндогану. Судья назначил пенальти, который успешно реализовал Кай Хавертц.

Во втором тайме четвертый мяч сборной Германии на 68-й минуте забил вышедший на замену Никлас Фюллькруг. Через восемь минут Фюллькруг забил снова, но этот мяч после просмотра ВАР был отменен из-за офсайда. На 87-й минуте шотландцам удалось забить гол престижа, который был записан на защитника немецкой сборной Антонио Рюдигера. Финальный счет на третьей добавленной минуте установил полузащитник «бундестим» Эмре Джан.

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц установил два уникальных достижения, став одновременно самым молодым автором гола в истории национальной команды на Евро и самым молодым автором первого гола в истории турнира. Он отличился в возрасте 21 года и 42 дней.