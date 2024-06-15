Эта Германия просто супер. Три быстрых мысли и восторг

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5:1 против Шотландии — шикарный старт Германии на домашнем Евро. Не только по результату.

Германия сыграла шикарно.

Германия сыграла в клубный футбол. Такая структура и давление в матчах сборных — редкость

Можете не смотреть на левую сторону изображения — Германия владела мячом 68% времени.

Такая позиционная структура при владении — большая редкость для турниров сборных. Нормальная картина для ЧМ или Евро: почти половина команды за линией мяча, даже во время контроля. Владение — еще один оборонительный инструмент.

Германия играла смело с билд-апом 3+1: Тони Кроос спускался третьим разыгрывающим защитником, лишь Роберт Андрих оставался между защитой и нападением. Это даже по меркам клубного футбола смелая структура.

К этому добавляем прессинг и контрпрессинг (то есть прессинг сразу после потерь) — атрибуты любой мощной классической немецкой команды. При прессинге Флориан Виртц, Кай Хавертц и Джамал Мусиала накрывали тройку центральных защитников Шотландии, приходилось играть длинными забросами, их перекусывали Джонатан Та и Антонио Рюдигер.

То, как Германия размазала Шотландию, напомнило, как «Бавария» (в лучшие годы, а не с Томасом Тухелем) рвала соперников в еженедельном режиме.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241637&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроос, Мусиала, Гюндоган — супер. Главное про игроков

Персональные заметки.

● Кроос просто монументален. Кто-то поскальзывается и упускает титул АПЛ, а Кроос поскальзывается и шикарной диагональю начинает голевую атаку.

102 передачи, 101 точная. Он ведь и атаку на второй гол запустил. Он управлял Германией на поле. Постоянно подсказывал Макси Миттельштедту, когда забежать повыше, а когда спуститься и помочь в строительстве атаки.

Еще шесть таких матчей на Евро, и «Золотой мяч» на базу.

● Джамал Мусиала — дьявол. Невероятно пластичный в дриблинге. Будто в голеностопах нет костей.

Любопытно, что игра для Мусиалы началась с двух неудачных обводок. Мог быть типичный матч Джамала за «Баварию» в сезоне-2023/24: он заметен, но слишком много потерь. Нет, Мусиала собрался и уничтожил Шотландию. У Германии шесть успешных обводок, пять — Мусиалы.

● Видно, зачем в основе Илкай Гюндоган: матч с Шотландией доказывает. Вы можете удивиться, но о нем достаточно критичных заметок. В товарищеских матчах перед Евро выглядел не очень.

Но на открытии показал класс. Шикарно забегал в штрафную вторым нападающим (в пару к Каю Хавертцу). Первый гол Германии: Хавертц и Гюндоган ворвались в штрафную, отвлекли тройку ЦЗ, расчистили пространство для Флориана Виртца. Атака перед пенальти (третий гол): Гюндоган забежал в штрафную и опасно пробил после навеса Йозуа Киммиха, он же заработал пенальти на добивании. И это только эпизоды, приведшие к голам.

И лишь один тип пользы. Гюндоган мог отскочить к Андриху, чтобы получить первый пас из глубины от Крооса и двинуть мяч уже к чужой штрафной. Так Германия построила атаку, закончившуюся вторым голом.

● Вообще все были уместны. Миттельштедт и Киммих органичны в высоких для крайних защитников позициях, еще и могут резать угол, не только ускоряться вдоль боковой. Виртц отлично ищет пространство между линиями. Андрих важен для контрпрессинга. Хавертц может быть и столбом, и динамичным форвардом, включающимся в комбинации. Никлас Фюллькруг показал, что может быть просто отличным наконечником. Та шикарно съедал длинные забросы, а Рюдигер — поставил в тупик Нойера.

А что, если это просто Шотландия слишком слабая?

Шотландия — реально ужас.

Хотя бы на уровне схемы: 5−4−1 — плохой вариант против структуры Германии. Гюндоган перегружал и линию нападения (Гюндоган, Хавертц, Виртц, Мусиала против тройки ЦЗ Шотландии — 4-в-3), и центр поля (Гюндоган, Андрих и Кроос против Мактоминея и Макрегора — 3-в-2).

Крайние полузащитники Шотландии вообще бесполезны: они не давали компактность в центральной оси, они не мешали разыгрывать Германии мяч, они не мешали продвигать мяч по флангам. Со схемой 5−3−2 могло быть не так безысходно. Хотя бы лучше перекрывали центр.

Добавляем ужасную организацию игры в низком блоке, когда даже при тройке ЦЗ постоянно возникали дыры внутри штрафной.

Но тезисы «Шотландия ужас» и «Германия супер» не противоречат друг другу. И Шотландия ужас, и Германия супер. Германия и воспользовалась слабостями Шотландии, и сама по себе играла в красивый доминантный футбол, который мы не так уж часто видим на Евро или ЧМ.

Да, это всего лишь один матч. Не нужно впадать в крайности, что Германия теперь безоговорочно главный фаворит Евро. Просто это был очень сильный по качеству матч немцев — запоминаем, смотрим Евро дальше.