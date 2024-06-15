«Чувствую себя очень старым». Модрич — о 22-летней разнице в возрасте с Ямалом

«Разница с Ямалом в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямал делал невероятные вещи. Все видят в нем большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — приводит слова Модрича AS.