«Чувствую себя очень старым». Модрич — о 22-летней разнице в возрасте с Ямалом
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о 22-летней разнице в возрасте с нападающим Испании Ламином Ямалем.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о 22-летней разнице в возрасте с нападающим Испании Ламином Ямалем.
«Разница с Ямалом в 22 года? Когда я слышу подобные вещи, чувствую себя очень старым. Годы не имеют большого значения, главное, что показывается на поле. В этом году Ламин Ямал делал невероятные вещи. Все видят в нем большую опасность. У него огромный потенциал и отличная карьера впереди», — приводит слова Модрича AS.
В первом матче хорваты сыграют с Испанией. Игра состоится 15 июня в Берлине и начнется в 19:00 мск.