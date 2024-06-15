Сборная Испании разгромила Хорватию в матче Евро-2024
Команда Луиса де ла Фуэнте оформила уверенную победу в 1-м туре со счетом 3:0.
Команда Луиса де ла Фуэнте оформила уверенную победу в 1-м туре со счетом 3:0.
31-летний форвард «Атлетико» Альваро Мората открыл счет на 29-й минуте матча. Через три минуты Фабиан Руис из «ПСЖ» ударом с линии штрафной завершил атакующую комбинацию экс-чемпионов мира и Европы. В добавленное к первому тайму время Дани Карвахаль сделал счет разгромным.
Для опытного защитника мадридского «Реала» этот гол стал первым в составе национальной сборной, а ассистировал ему 16-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль, который побил сразу два рекорда, став самым молодым участником Евро в истории, а также самым юным автором голевой передачи.
На 78-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота сборной Испании. Удар Бруно Петковича отбил голкипер испанцев Унаи Симон, но форварду удалось добить мяч после паса партнера. Однако после вмешательства видеоассистентов взятие ворот было отменено — автор голевой передачи Иван Перишич вбежал в штрафную до удара.
Соперниками команд Испании и Хорватии по группе B являются сборные Италии и Албании, матч между которыми начнется сегодня в 22 часа по московскому времени.