Сборная Испании разгромила Хорватию в матче Евро-2024

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

31-летний форвард «Атлетико» Альваро Мората открыл счет на 29-й минуте матча. Через три минуты Фабиан Руис из «ПСЖ» ударом с линии штрафной завершил атакующую комбинацию экс-чемпионов мира и Европы. В добавленное к первому тайму время Дани Карвахаль сделал счет разгромным.

Для опытного защитника мадридского «Реала» этот гол стал первым в составе национальной сборной, а ассистировал ему 16-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль, который побил сразу два рекорда, став самым молодым участником Евро в истории, а также самым юным автором голевой передачи.

На 78-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота сборной Испании. Удар Бруно Петковича отбил голкипер испанцев Унаи Симон, но форварду удалось добить мяч после паса партнера. Однако после вмешательства видеоассистентов взятие ворот было отменено — автор голевой передачи Иван Перишич вбежал в штрафную до удара.