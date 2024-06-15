Албанец Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы, побив рекорд Кириченко

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы, побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко.

Байрами отличился на 22-й секунде матча первого тура группового этапа с итальянцами. Кириченко забил мяч на 67-й секунде в игре группового этапа чемпионата Европы 2004 года с греками (2:1).

Байрами 25 лет, он выступает за итальянский клуб «Сассуоло». В составе сборной Албании проводит 24-й матч и забил 5-й гол.