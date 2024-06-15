Албанец Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы, побив рекорд Кириченко
В матче с итальянцами он отличился на 22-й секунде.
В матче с итальянцами он отличился на 22-й секунде.
БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы, побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко.
Байрами отличился на 22-й секунде матча первого тура группового этапа с итальянцами. Кириченко забил мяч на 67-й секунде в игре группового этапа чемпионата Европы 2004 года с греками (2:1).
Байрами 25 лет, он выступает за итальянский клуб «Сассуоло». В составе сборной Албании проводит 24-й матч и забил 5-й гол.
В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на 6 групп. Две лучшие команды каждого квартета и четыре лучшие сборные из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала, решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии.