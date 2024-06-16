Чемпионы отыгрались на албанцах

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DНе начался
тв
16:00ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
19:00СловенияДания
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
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Группа DНе начался
тв
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тв
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тв
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тв
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Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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2
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13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
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13
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Албания
10
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Хорватия
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Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
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Франция
00
3
Польша
00
4
Австрия
00
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Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
00:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Чемпионы отыгрались на албанцах

Сборная Италии победила, несмотря на пропущенный уже на первой минуте гол.

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Источник: Reuters

Победители предыдущего чемпионата Европы итальянцы немецкое первенство начали с победы над самым скромным из их соперников по группе B. Они выиграли — 2:1 — у албанцев, пропустив от них такой ранний гол, каких на главных континентальных турнирах еще не забивали.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 15.06.2024, 22:00

Италия2Албания1

Старт этого чемпионата с валом забитых мячей даже в матчах, его совсем не предполагавших, уже просто кричал о том, что без какого-нибудь рекорда, связанного с голами, на нем не обойдется. Рекорд случился в матче сборных Италии и Албании. Вернее, он его открыл.

После розыгрыша мяча в центральном круге тот очутился на итальянской половине, укатившись за боковую линию. Аут бросал игрок сборной Италии Федерико Димарко, который потом брел по дортмундскому газону с таким кислым лицом, будто съел килограмм лимонов. Ну, что такого неприятного мог принести его команде этот бросок в штрафную? Там же вроде бы были только свои. Но нет, не только. Откуда-то из-за их спин злым чертиком внезапно выскочил Недим Байрами и пробил под перекладину без вариантов для вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Из протокола выяснилось, что Байрами нежданно вывел албанцев вперед на 23-й секунде матча. Так рано на чемпионатах Европы никто и никогда не забивал.

Но, что самое интересное, албанцы, может быть, вскоре пожалели об этой своей удаче, может быть, подумали, что лучше бы Недим Байрами промазал — тогда, не исключено, итальянцы не захотели бы сразу включать турборежим. А так — да, минут через пять после конфуза включили. И в этом режиме сборная Италии уже кромсала албанскую команду, хотя представлялась она не такой уж слабой, на мелкие кусочки, как хлеборезка мягкую булочку.

Ее гол дозревал на глазах. Дозрел, когда сборной Италии выпала возможность подать угловой, а его розыгрыш вырулил к замечательной подаче Лоренцо Пеллегрини. Албанец Таулант Сефери прикорнул у дальней стойки, а рядышком с ним, радуясь отсутствия хоть какого-то сопротивления, воспарил в небо Алессандро Бастони.

Дальше было продолжение натиска и череда рикошетов внутри албанской штрафной с отскоком на Николо Бареллу, пальнувшего с двух десятков метров в касание достаточно плотно, чтобы ни у кого и язык не повернулся упрекнуть вратарь Томаса Стракошу в том, что не выручил. А кто бы выручил, когда мяч летит, как пушечное ядро?

А сборная Италии не останавливалась и щедро, ничего не тая, демонстрировала разные таланты своих футболистов, — дриблинг, умение исполнить удар в заковыристом акробатическом прыжке и отдать точный пас, стоя спиной к партнеру. Албанцы держались чудом, все время выкручиваясь на тоненького. Как в том эпизоде, когда Давиде Фраттези, один из трех неутомимых итальянских живчиков, поддерживавших сзади форварда Джанлуку Скамакку, подсек мяч над Стракошей. Албанскую команду спасла стойка.

А после перерыва все вдруг как-то успокоилось и устаканилось. Пошел футбол, которого в принципе и ждали, — с внятным, но не подавляющим преимуществом итальянцев, с признаками жизни у албанцев, и вправду представших сборной недурной. Им бы еще какие-то толковые опции впереди — и интрига бы не казалась настолько тухлой. Но нападающего Армандо Брою сожрал с потрохами присматривавший за ним Риккардо Калафьори, который успевал много чего еще.

Албанский момент посреди этой тиши да благодати в конце концов все-таки родился — видимо, прежде всего из итальянской самоуспокоенности. И поклонники сборной Италии с ужасом наблюдали за тем, как догнавший мяч чуть сбоку от ворот Рей Манай перекидывает его через Доннарумму. А на этот прострел, на распахнутые ворота набегают игроки. Но до мяча никто из них не достает, и тренер албанской команды Силвинью носится по бровке, схватившись руками за голову. Ничья-то была не так уж далека.

Автор: Алексей Доспехов

Италия
2:1
Первый тайм: 2:1
Албания
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1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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