«Не думаю об этом»: Эриксен об остановке сердца на прошлом Евро

В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему за миланский «Интер», было запрещено играть в Италии. С лета 2022 года футболист выступает за английский «Манчестер Юнайтед».

«С того момента прошло три года, за это время много чего произошло, так что я, честно говоря, не думаю об этом каждый день. Я с нетерпением жду, когда смогу сыграть, и думаю о положительных моментах», — приводит слова Эриксена Sky Sport Italia.