Сборная Нидерландов вырвала победу в концовке матча с Польшей
В первой игре группы D команды обменялись голами в первом тайме, а на 83-й минуте победный гол забил Ваут Вегхорст.
В первой игре группы D команды обменялись голами в первом тайме, а на 83-й минуте победный гол забил Ваут Вегхорст.
Встреча в Гамбурге на «Фолькспаркштадион» между сборными Нидерландов и Польши завершилась вничью — 1:1. На 16-й минуте форвард турецкого «Антальяспора» Адам Букса головой замкнул передачу Петра Зелиньского с углового. К исходу получаса игры из-за рикошета от защитника дальний удар футболиста «Ливерпуля» Коди Гакпо оставил не у дел Войцеха Щенсного. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст принес победу сборной Нидерландов, отличившись на 83-й минуте.
Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионате Европы с 1964 года. Голкипер «Брайтона» занял место в воротах национальной команды на Евро в 21 год и 303 дня. 60 лет назад в составе сборной Испании выступал 21-летний Хосе Анхель Ирибар. На тот момент ему был 21 год и 108 дней.
В составе сборной Польши из-за травмы отсутствовал ее лидер на протяжении последних лет — форвард «Барселоны» Роберт Левандовский. Ожидается, что нападающий сможет восстановиться и поможет полякам в оставшихся матчах группы. Не попал в заявку команды Михала Пробежа на Евро и другой известный форвард — Аркадиуш Милик из «Ювентуса».
Вместе со сборными Нидерландов и Польши в группе D играют команды Франции и Австрии. Команда Роналда Кумана 21 июня сыграет с подопечными Дидье Дешама, а полякам во втором туре группового этапа будут противостоять австрийцы.
Чемпионат Европы проходит в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион». Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла сборную Англии.