Сборная Нидерландов вырвала победу в концовке матча с Польшей

Встреча в Гамбурге на «Фолькспаркштадион» между сборными Нидерландов и Польши завершилась вничью — 1:1. На 16-й минуте форвард турецкого «Антальяспора» Адам Букса головой замкнул передачу Петра Зелиньского с углового. К исходу получаса игры из-за рикошета от защитника дальний удар футболиста «Ливерпуля» Коди Гакпо оставил не у дел Войцеха Щенсного. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст принес победу сборной Нидерландов, отличившись на 83-й минуте.

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Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионате Европы с 1964 года. Голкипер «Брайтона» занял место в воротах национальной команды на Евро в 21 год и 303 дня. 60 лет назад в составе сборной Испании выступал 21-летний Хосе Анхель Ирибар. На тот момент ему был 21 год и 108 дней.

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В составе сборной Польши из-за травмы отсутствовал ее лидер на протяжении последних лет — форвард «Барселоны» Роберт Левандовский. Ожидается, что нападающий сможет восстановиться и поможет полякам в оставшихся матчах группы. Не попал в заявку команды Михала Пробежа на Евро и другой известный форвард — Аркадиуш Милик из «Ювентуса».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249032&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе со сборными Нидерландов и Польши в группе D играют команды Франции и Австрии. Команда Роналда Кумана 21 июня сыграет с подопечными Дидье Дешама, а полякам во втором туре группового этапа будут противостоять австрийцы.