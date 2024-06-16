Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16:00Польша1Нидерланды2
Группа C1-й тайм
тв
19:00Словения0Дания0
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
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26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
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29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
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6.07W43W44
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Дания
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Сербия
00
4
Англия
00
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13
2
Австрия
00
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00
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00
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Грузия
00
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18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман выиграл по конспектам ван Гала — выпустил на замену Вегхорста. Нидерланды дожали Польшу в концовке

Голландцы вырвали победу на последних минутах.

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Куман выиграл по конспектам ван Гала — выпустил на замену Вегхортса. Нидерланды дожали Польшу в концовке | Источник: Reuters

У Роналда Кумана сложные отношения с национальной сборной. Изначально он должен был стать наследником Луи ван Гала после бронзового для «Оранжевых» ЧМ-2014, однако Королевский футбольный союз Нидерландов неожиданно отказался от всех договоренностей и сделал ставку на Гуса Хиддинка, который позже передал бразды правления своему помощнику Данни Блинду. А уже того в пожарном порядке сменил оказавшийся в бесперспективной ситуации Дик Адвокат.

Вместо продуманной программы и преемственности стилей голландцы получили смутное время с двумя провалами — пролетами Нидерландов мимо Евро-2016 и ЧМ-2018. На каком-то этапе Хиддинк даже приглашал Кумана в свой штаб, только реакция Роналда оказалась предсказуемой. Вернулся он только главным. Перезагрузил сборную в премьерном розыгрыше Лиги наций, добыл путевку на Евро-2020, а потом, не дождавшись перенесенного на год из-за пандемии континентального первенства, сорвался в «Барселону» ради работы своей мечты.

Опыт получился сколь ярким (с последним каталонским трофеем показывавшего ярчайшую игру Месси), столь и болезненным — с уходом Лео и неминуемым увольнением, так как у Жоана Лапорты изначально были другие планы.

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Возвращение же в национальную команду не дало мгновенного успеха, как первый заход. Чего стоят 0:4 от Франции в отборочном цикле. А перед финальным турниром Куман получил чувствительный удар в виде травм триумфаторов Лиги Европы Копмайнерса и Де Рона, а также разбитых надежд на выздоровление Френки де Йонга.

Скажи кто Куману месяц назад, что в стартовом туре Евро тройку полузащитников составят Рейндерс, Схаутен и Ферман, тренер покрутил бы пальцем у виска. Впрочем, примерно такой же была бы реакция наставника сборной Польши Михала Пробежа на предположение, что у него в атаке не будет как Левандовски, так и Милика. Зато сыграет выступающий в Турции Букса, который и открыл счет после корнера в исполнении Зелиньски. Поляки знали слабое место — три последних пропущенных Нидерландами гола состоялись при угловых.

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В этот момент велик был соблазн подумать: со своими проблемами поляки справляются. Только и Нидерланды, несмотря на их кадровые сложности, с первых минут смотрелись очень живо. Крутой сейв Щенсны после атаки ван Дейка, промах решившего поставить на силу удара Депая — на гол «Оранжевые» наиграли задолго до момента, когда взятие ворот состоялось. Так что рикошет после атаки сравнявшего счет Гакпо можно трактовать как награду за старание. И вдохновение футболиста, который в схеме ван Гала играл и «десятку», и центрального нападающего, а при Кумане в классических голландских 4−3−3 наконец оказался в любимой роли слева в тройке нападающих.

С другой стороны, когда снова промахнулся Депай, а Гакпо одним из своих пяти ударов в первом тайме умудрился испортить образцовый пас Чави Симонса от линии поля, далеко не один человек припоминал Куману сомнительное решение вычеркнуть из заявки Люка де Йонга. Игрока, который приходил к Роналду в «Барселону» и способен решить эпизод одним движением. 33-летний гренадер провел фантастический сезон с 38 голами (в том числе «Лансу», «Севилье» и «Боруссии» в ЛЧ) и 18 результативными передачами, но даже с такими показателями оказался лишним.

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Впрочем, в распоряжении голландского штаба есть два мощных форварда. Правда, и Вегхорст с его уникальными розыгрышами штрафных, и круто смотревшийся в сенсационной «Болонье» Зиркзее начали игру на скамейке запасных. Куману, похоже, милее легкая линия атаки, поэтому в центре играет Депай, а первым на замену вышел играющий в Дортмунде справа Мален. Поляки же защищались не только самоотверженно, но и грамотно, и после перерыва внесли коррективы, что лишило «Оранжевых» конкретики в завершающей стадии. Голевые моменты исчезли как класс, и уже Вербрюггену пришлось спасать после коварного рикошета.

И все-таки план Б у Кумана есть. Вегхорст вышел — Вегхорст забил. Как в незабываемом четвертьфинале ЧМ-2022 с Аргентиной. Или как в трех последних матчах, когда он отличался после выходов со скамейки. Хороши же в ключевой атаке оказались как автор голевого паса Аке, так и уведший за собой игрока Вайналдум. Свист оранжевых трибун сменился восторженными песнями. Нидерланды (спасибо спасшему в концовке голкиперу Вербрюггену) все же начали с победы, которая может раскрепостить в игре против Франции.

Андрей Кузичев

Польша
1:2
Первый тайм: 1:1
Нидерланды
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