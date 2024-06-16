Эриксен выйдет в старте Дании на матч Евро-2024 против Словении

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16:00Польша1Нидерланды2
Группа C1-й тайм
тв
19:00Словения0Дания0
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
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Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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1
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Швейцария
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Шотландия
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Албания
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Хорватия
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Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эриксен выйдет в старте Дании на матч Евро-2024 против Словении

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Футболист «Сочи» Ваня Дркушич выйдет в стартовом составе сборной Словении на матч группового этапа чемпионата Европы против команды Дании, у которой с первых минут игру начнет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Встреча группы C пройдет в воскресенье в Штутгарте и начнется в 19:00 мск. Дркушич сыграет в центре обороны словенской сборной в паре с бывшим футболистом ЦСКА Якой Бийолом, который теперь выступает за итальянский «Удинезе».

Эриксен выйдет на поле в рамках финальной части чемпионата Европы впервые с матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который прошел в Копенгагене 12 июня 2021 года. Тогда полузащитник пережил сердечный приступ в первом тайме игры, из-за чего ему пришлось сделать перерыв в карьере до января 2022 года.

Полностью стартовый состав сборной Дании выглядит следующим образом: Каспер Шмейхель (вратарь, капитан), Янник Вестергор, Лукас Андерсен, Андреас Кристенсен, Виктор Кристиансен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Александер Бах, Кристиан Эриксен, Расмус Хойлунд, Йонас Винд.

Словенцы начнут матч в следующем сочетании: Ян Облак (вратарь, капитан), Жан Карничник, Ваня Дркушич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.

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1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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