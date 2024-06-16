Эриксен выйдет в старте Дании на матч Евро-2024 против Словении

Встреча группы C пройдет в воскресенье в Штутгарте и начнется в 19:00 мск. Дркушич сыграет в центре обороны словенской сборной в паре с бывшим футболистом ЦСКА Якой Бийолом, который теперь выступает за итальянский «Удинезе».

Эриксен выйдет на поле в рамках финальной части чемпионата Европы впервые с матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который прошел в Копенгагене 12 июня 2021 года. Тогда полузащитник пережил сердечный приступ в первом тайме игры, из-за чего ему пришлось сделать перерыв в карьере до января 2022 года.