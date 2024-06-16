Эриксен выйдет в старте Дании на матч Евро-2024 против Словении

Встреча группы C пройдет в воскресенье в Штутгарте и начнется в 19:00 мск. Дркушич сыграет в центре обороны словенской сборной в паре с бывшим футболистом ЦСКА Якой Бийолом, который теперь выступает за итальянский «Удинезе».
Эриксен выйдет на поле в рамках финальной части чемпионата Европы впервые с матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который прошел в Копенгагене 12 июня 2021 года. Тогда полузащитник пережил сердечный приступ в первом тайме игры, из-за чего ему пришлось сделать перерыв в карьере до января 2022 года.
Полностью стартовый состав сборной Дании выглядит следующим образом: Каспер Шмейхель (вратарь, капитан), Янник Вестергор, Лукас Андерсен, Андреас Кристенсен, Виктор Кристиансен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Александер Бах, Кристиан Эриксен, Расмус Хойлунд, Йонас Винд.
Словенцы начнут матч в следующем сочетании: Ян Облак (вратарь, капитан), Жан Карничник, Ваня Дркушич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Адам Гнезда-Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.