Сборные Дании и Словении сыграли вничью в первом матче группы С

Матч в Штутгарте между сборными Дании и Словении завершился вничью — 1:1. На 17-й минуте матча после передачи нападающего немецкого «Вольфсбурга» Йонаса Винда отличился Кристиан Эриксен. Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол в своем первом матче на Евро после остановки сердца.

Уже во втором тайме на 77-й минуте сборной Словении удалось отыграться — после удара игрока польского «Гурника» Эрика Янжи мяч задел защитника датчан и залетел в ворота. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель не смог помочь своей команде.

37-летний Каспер Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на чемпионатах Европы. Примечательно, что при этом он превзошел своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.