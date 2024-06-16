Сербы Влахович и Митрович выйдут в старте на матч Евро с англичанами

Полностью состав сборной Сербии выглядит следующим образом: Предраг Райкович («Мальорка», Испания; вратарь), Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Сергей Милинкович-Савич («Аль‑Хиляль», Саудовская Аравия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Александар Митрович («Аль‑Хиляль», Саудовская Аравия; капитан), Душан Влахович («Ювентус», Италия).
Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич остался в запасе.
У англичан в состав вошли Джордан Пикфорд («Эвертон»; вратарь), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Букайо Сака («Арсенал»).
Матч группы С Сербия — Англия стартует в 22:00 мск.