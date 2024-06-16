Болельщик рассказал, как пронес флаг РФ на трибуны во время Евро
37-летний Василий из Белгородской области вывесил российский флаг во время матча открытия чемпионата Европы.
37-летний Василий из Белгородской области вывесил российский флаг во время матча открытия чемпионата Европы.
На матче открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1) во время пробития пенальти в концовке первого тайма на трибуне за воротами шотландцев показали болельщиков с двумя вывешенными российскими флагами, на одном из которых было написано «Белгород».
«Вывесить флаг удалось спокойно! Немного опасался, конечно. Флаг был в кармане. Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях. Пришел на нижние ряды, смотрю — свободное место. Вывесил туда флаг. Потом еще наши ребята подтянулись — проблем с перемещениями между секторами не было вообще.
Ни болельщики, ни стюарды не пытались снять флаг. Шотландцы, с которыми мы сидели, весь матч были убитые результатом, им было не до нас. Вначале попели, а потом, когда голы в их ворота посыпались, никакой реакции ни на что не проявляли. После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались. Все нормальные люди понимают, что спорт — это одно, а политика — совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем», — рассказал Василий в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Болельщик также рассказал о себе и объяснил, почему не хочет называть свою фамилию.
«Живу в маленьком поселке Белгородской области, занимаюсь торговлей. Болею за “Спартак” с прощального матча Феди Черенкова. Случайно увидел его по телевизору, когда мне было восемь лет, и навсегда влюбился в красно-белых. Ультрас себя назвать не могу, но выезды “пробивал”, опыт имею.
В самом Белгороде небезопасно, но в районе, где мой поселок, — слава Богу, нормально. Ничего не летает и не падает. Но называть его на всякий случай не буду. Свою фамилию — тоже. Друг из Харькова рассказывает: украинцы беснуются, что российский флаг оказался на чемпионате. И по-дружески советует: “Береги себя”. Продолжаю общаться с друзьями из Украины. Не со всеми, кто-то отсеялся. Только с теми, кто понимает, что все мы — жертвы больших игр», — добавил болельщик.