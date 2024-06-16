Болельщик рассказал, как пронес флаг РФ на трибуны во время Евро

Источник: Соцсети

На матче открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1) во время пробития пенальти в концовке первого тайма на трибуне за воротами шотландцев показали болельщиков с двумя вывешенными российскими флагами, на одном из которых было написано «Белгород».

«Вывесить флаг удалось спокойно! Немного опасался, конечно. Флаг был в кармане. Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях. Пришел на нижние ряды, смотрю — свободное место. Вывесил туда флаг. Потом еще наши ребята подтянулись — проблем с перемещениями между секторами не было вообще.



Ни болельщики, ни стюарды не пытались снять флаг. Шотландцы, с которыми мы сидели, весь матч были убитые результатом, им было не до нас. Вначале попели, а потом, когда голы в их ворота посыпались, никакой реакции ни на что не проявляли. После матча ехали в метро тоже с шотландцами и с немцами, хорошо общались, пофоткались. Все нормальные люди понимают, что спорт — это одно, а политика — совсем другое, проблемы больших дядей, и мы к ним отношения не имеем», — рассказал Василий в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Германия разгромила Шотландию 29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

Болельщик также рассказал о себе и объяснил, почему не хочет называть свою фамилию.