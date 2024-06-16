Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал рекордсменом по количеству матчей за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.
Форвард «Баварии» вышел в стартовом составе на игру 1-го тура группового раунда Евро-2024 с Сербией, которая стала для него 23-й в составе «трех львов» на крупных турнирах.
Предыдущее достижение принадлежало защитнику Эшли Коулу, сыгравшему на один матч меньше. В предыдущих 22-х встречах на ЧМ и ЧЕ Кейн забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.