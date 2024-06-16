Тренер сборной Польши сообщил, когда Левандовски будет готов сыграть на Евро
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж ответил на вопрос о возвращения в строй нападающего команды Роберта Левандовски после повреждения.
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж ответил на вопрос о возвращения в строй нападающего команды Роберта Левандовски после повреждения.
«Реабилитация Роберта Левандовски идет в правильном направлении. Он восстанавливается и, вероятно, сыграет следующий матч против Австрии», — цитирует Пробежа RMC Sport.
Матч поляков против австрийцев состоится 21 июня. Это будет 2-й тур групповой стадии.